Gadi Kinda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gadi Kinda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gadi Kinda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gadi Kinda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gadi Kinda 23 Mart 1994 tarihinde Addis Ababa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsrail,Etiyopya uyrukludur.Gerçek adı da גדי קינדה / ጋዲ ኪንዳ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gadi Kinda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Gadi Kinda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gadi Kinda'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gadi Kinda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gadikindaa/

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Gadi Kinda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gadi Kinda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gadi Kinda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gadi Kinda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Ashdod

5 Şubat 2019 yılında B. Jerusalem

23 Ocak 2020 yılında Kansas City

31 Aralık 2020 yılında B. Jerusalem

1 Ocak 2021 yılında Kansas City

Gadi Kinda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gadi Kinda şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gadi Kinda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ashdod (-2013)

İsrail takımında 21 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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