Ben Sweat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Sweat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Sweat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Sweat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Sweat 4 Eylül 1991 tarihinde Palm Harbor, Florida şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Sweat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Sweat Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ben Sweat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 20 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Sweat'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Sweat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/22BenSweat

http://www.instagram.com/bensweat22/

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Ben Sweat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Sweat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Sweat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Sweat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2012 yılında VSI Tampa

1 Ağustos 2012 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2013 yılında Reading United

1 Ağustos 2013 yılında SF Bulls

16 Ocak 2014 yılında Columbus Crew

30 Nisan 2014 yılında Dayton Dutch L.

6 Eylül 2014 yılında Columbus Crew

2 Mart 2015 yılında TB Rowdies

23 Şubat 2017 yılında New York City

19 Kasım 2019 yılında Miami

13 Aralık 2020 yılında Austin

20 Aralık 2021 yılında Kansas City

Ben Sweat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Sweat şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ben Sweat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Palm Harbor High School

Amerika Birleşik Devletleri takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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