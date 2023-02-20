Kayden Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kayden Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kayden Pierre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kayden Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kayden Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayden Pierre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayden Pierre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayden Pierre 16 Şubat 2003 tarihinde Rochester Hills, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kayden Leighton Hugh Pierre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayden Pierre Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 4 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Kayden Pierre'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kayden Pierre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/KaydenPierre_/

Kayden Pierre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kayden Pierre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kayden Pierre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayden Pierre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kansas Academy

28 Ağustos 2020 yılında Kansas City II

30 Kasım 2020 yılında Kansas Academy

30 Nisan 2021 yılında Kansas City II

3 Mayıs 2021 yılında Kansas Academy

4 Mayıs 2021 yılında Kansas City

5 Mayıs 2021 yılında Kansas City II

30 Kasım 2021 yılında Kansas City

Kayden Pierre kimdir

Kayden Pierre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayden Pierre şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Kayden Pierre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 41 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Kayden Pierre nereli

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