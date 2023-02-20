Johnny Russell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Russell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnny Russell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnny Russell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnny Russell 8 Nisan 1990 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Russell şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnny Russell Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Johnny Russell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 31 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Johnny Russell'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johnny Russell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/johnnyrussell27

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/johnnyrussell7/

Johnny Russell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnny Russell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Johnny Russell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnny Russell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dundee United

21 Ağustos 2008 yılında Forfar Athletic

1 Ocak 2009 yılında Dundee United

26 Eylül 2009 yılında Raith Rovers

30 Haziran 2010 yılında Dundee United

1 Temmuz 2013 yılında Derby

31 Ocak 2018 yılında Kansas City

Johnny Russell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnny Russell şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Johnny Russell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya takımında 16 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.