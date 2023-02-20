Felipe Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Hernandez 8 Haziran 1998 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Hernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 30 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Felipe Hernandez'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Felipe Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fe1ip3/

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Felipe Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felipe Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2016 yılında Swope Park

30 Ağustos 2019 yılında Kansas City

31 Ağustos 2019 yılında Kansas City II

30 Kasım 2019 yılında Kansas City

Felipe Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Hernandez şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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