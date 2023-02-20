Alan Pulido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Pulido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Pulido kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Pulido ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Pulido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Pulido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Pulido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Pulido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Pulido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Pulido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Pulido 8 Mart 1991 tarihinde Ciudad Victoria şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alan Pulido Izaguirre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Pulido Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Alan Pulido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alan Pulido'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Pulido Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alanpulido

http://www.instagram.com/alan_pulido17/

http://www.facebook.com/AlanPulidoFutbol

Alan Pulido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Pulido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Pulido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Pulido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Tigres B

1 Temmuz 2009 yılında Tigres UANL U20

1 Mart 2010 yılında Tigres UANL

29 Ocak 2015 yılında APO Levadiakos

3 Temmuz 2015 yılında Olimpiakos

30 Ağustos 2016 yılında Chivas

1 Ocak 2020 yılında Kansas City

Alan Pulido kimdir

Alan Pulido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Pulido şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Alan Pulido Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 9 numaralı formasıyla 30 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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Alan Pulido nereli

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