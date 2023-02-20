Robert Voloder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Voloder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Voloder kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Voloder ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Robert Voloder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Voloder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Voloder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Voloder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Voloder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Voloder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Voloder 9 Mayıs 2001 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Voloder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Robert Voloder, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Voloder'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Voloder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Voloder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Voloder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Voloder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Rosenhöhe Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2020 yılında Köln

1 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

31 Aralık 2021 yılında Köln

1 Ocak 2022 yılında NK Maribor

19 Ocak 2022 yılında Kansas City

Robert Voloder kimdir

Robert Voloder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Voloder şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eintracht Frankfurt (2008-2010), FSV Frankfurt (2010-2014), SG Rosenhöhe Offenbach (2014-2015), FSV Frankfurt (2015-2016), 1.FC Köln (2016-2020)

Robert Voloder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert Voloder nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Will Sands kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Sands Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Will Sands kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Sands Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Guddal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Guddal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Guddal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Guddal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Medranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Medranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Medranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Medranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!