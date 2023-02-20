Robert Voloder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Voloder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Voloder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Voloder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Voloder 9 Mayıs 2001 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Voloder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Robert Voloder, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Voloder'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Voloder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Voloder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Robert Voloder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Voloder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Rosenhöhe Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2020 yılında Köln

1 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

31 Aralık 2021 yılında Köln

1 Ocak 2022 yılında NK Maribor

19 Ocak 2022 yılında Kansas City

Robert Voloder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Voloder şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Voloder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eintracht Frankfurt (2008-2010), FSV Frankfurt (2010-2014), SG Rosenhöhe Offenbach (2014-2015), FSV Frankfurt (2015-2016), 1.FC Köln (2016-2020)

Almanya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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