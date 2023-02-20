Graham Zusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graham Zusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Graham Zusi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Graham Zusi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Graham Zusi 18 Ağustos 1986 tarihinde Longwood, Florida şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Graham Jonathan Zusi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Graham Zusi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Graham Zusi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 15 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Graham Zusi'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Graham Zusi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gzusi

Graham Zusi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Graham Zusi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Graham Zusi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Graham Zusi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2009 yılında Wizards

Graham Zusi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Graham Zusi şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Graham Zusi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lake Brantley High School

Amerika Birleşik Devletleri takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 5 gol atmıştır.

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