Roger Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Espinoza 25 Ekim 1986 tarihinde Puerto Cortés şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Honduras,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Róger Aníbal Espinoza Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Espinoza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Roger Espinoza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 5 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Roger Espinoza'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roger Espinoza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luckylefty_15/

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Roger Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roger Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roger Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Espinoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2006 yılında Sporting AZ

1 Ağustos 2006 yılında Yavapai College

1 Ocak 2007 yılında Buckeyes

18 Ocak 2008 yılında Wizards

4 Ocak 2013 yılında Wigan

5 Ocak 2015 yılında Kansas City

Roger Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Espinoza şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roger Espinoza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yavapai Roughriders, Ohio State Buckeyes

Honduras takımında 15 numaralı formasıyla 22 Ocak 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 4 gol atmıştır.

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