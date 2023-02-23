Robert Castellanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Castellanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Castellanos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Castellanos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Robert Castellanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Castellanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Castellanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Castellanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Castellanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Castellanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Castellanos 11 Mayıs 1998 tarihinde Palmdale, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Castellanos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Castellanos'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Castellanos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rc4official

http://www.facebook.com/Caste004

Robert Castellanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Castellanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Castellanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Castellanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Atlas

14 Şubat 2017 yılında LA Galaxy II

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2018 yılında RGV FC Toros

17 Şubat 2021 yılında Nashville

11 Mart 2022 yılında TB Rowdies

30 Kasım 2022 yılında Nashville

26 Ocak 2023 yılında KuPS

17 Şubat 2023 yılında Kansas City

Robert Castellanos kimdir

Robert Castellanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Castellanos şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert Castellanos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
İonut Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Cojocaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İonut Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Cojocaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Aijala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Aijala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Aijala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Aijala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlo Casap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Casap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlo Casap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Casap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Rale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Rale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir