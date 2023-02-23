Robert Castellanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Castellanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Castellanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Castellanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Castellanos 11 Mayıs 1998 tarihinde Palmdale, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Castellanos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Castellanos'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Castellanos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rc4official

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http://www.facebook.com/Caste004

Robert Castellanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Castellanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Castellanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Castellanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Atlas

14 Şubat 2017 yılında LA Galaxy II

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2018 yılında RGV FC Toros

17 Şubat 2021 yılında Nashville

11 Mart 2022 yılında TB Rowdies

30 Kasım 2022 yılında Nashville

26 Ocak 2023 yılında KuPS

17 Şubat 2023 yılında Kansas City

Robert Castellanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Castellanos şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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