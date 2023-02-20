Willy Agada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willy Agada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willy Agada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willy Agada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willy Agada 17 Eylül 1999 tarihinde Bauchi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da William Agada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willy Agada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Willy Agada'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Willy Agada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/william_agada_/

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Willy Agada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willy Agada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Willy Agada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willy Agada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Katamon

1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2021 yılında H. Jerusalem

7 Temmuz 2022 yılında Kansas City

Willy Agada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willy Agada şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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