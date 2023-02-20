Ozzie Cisneros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozzie Cisneros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozzie Cisneros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozzie Cisneros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozzie Cisneros 13 Mart 2004 tarihinde Omaha, Nebraska şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Osvaldo Cisneros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozzie Cisneros Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ozzie Cisneros'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ozzie Cisneros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OzzieCisner10

http://www.instagram.com/_ozziecisneros/

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Ozzie Cisneros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozzie Cisneros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ozzie Cisneros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozzie Cisneros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2021 yılında Kansas City

Ozzie Cisneros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozzie Cisneros şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Ozzie Cisneros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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