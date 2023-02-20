Nemanja Radoja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Radoja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Radoja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Radoja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Radoja 6 Şubat 1993 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Радоја şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Radoja Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Radoja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Radoja'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Radoja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nradoja/

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Nemanja Radoja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Radoja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Radoja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Radoja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Vojvodina

1 Şubat 2012 yılında Beocin

30 Haziran 2012 yılında Vojvodina

12 Ağustos 2014 yılında Celta Vigo

21 Ağustos 2019 yılında Levante

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Kansas City

Nemanja Radoja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Radoja şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Radoja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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