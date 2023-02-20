Cameron Duke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Duke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Duke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Duke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Duke 13 Şubat 2001 tarihinde Overland Park, Kansas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Duke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cameron Duke'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cameron Duke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_camduke/

Haberin Devamı

Cameron Duke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Duke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cameron Duke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Duke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında Kansas City

Cameron Duke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Duke şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.