Khiry Shelton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khiry Shelton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khiry Shelton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khiry Shelton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Khiry Shelton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khiry Shelton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khiry Shelton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khiry Shelton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khiry Shelton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khiry Shelton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khiry Shelton 26 Haziran 1993 tarihinde Fort Carson, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Khiry Lamar Shelton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khiry Shelton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PG 120 Sport Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Kansas City futbol takımında oynamaktadır. Sporting Kansas City takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Khiry Shelton'nin Sporting Kansas City ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Khiry Shelton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/khiryshelton14

http://www.instagram.com/khiryshelton/

Khiry Shelton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khiry Shelton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Khiry Shelton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khiry Shelton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Oregon State

1 Mayıs 2012 yılında Austin Aztex

1 Ağustos 2012 yılında Oregon State

1 Mayıs 2013 yılında Austin Aztex

1 Ağustos 2013 yılında Oregon State

1 Mayıs 2014 yılında Lane United

1 Ağustos 2014 yılında Oregon State

15 Ocak 2015 yılında New York City

14 Aralık 2017 yılında Kansas City

5 Ocak 2019 yılında Paderborn

1 Ocak 2020 yılında Kansas City

Khiry Shelton kimdir

Khiry Shelton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khiry Shelton şuan Sporting Kansas City takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lonestar SC (2009-2011), Oregon State Beavers (2011-2014)

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Khiry Shelton nereli

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