Andrija Radovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Radovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Radovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Radovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Radovanovic 15 Eylül 2000 tarihinde Paracin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan,Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Радовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Radovanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Radovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 16 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andrija Radovanovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Radovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Radovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Radovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Radovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2020 yılında NK Dob

30 Haziran 2020 yılında NK Domzale

20 Ağu 2020 yılında NK Brda

15 Ocak 2021 yılında NK Domzale

16 Ocak 2021 yılında Kolubara

Andrija Radovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Radovanovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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