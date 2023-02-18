Slobodan Simovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Simovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Simovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Simovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Simovic 22 Mayıs 1989 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Слободан Симовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Simovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Simovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Slobodan Simovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Simovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/simke1989/

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Slobodan Simovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Simovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Slobodan Simovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Simovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2008 yılında RFK Novi Sad

1 Temmuz 2009 yılında Spartak

7 Şubat 2012 yılında Dinamo Minsk

9 Ocak 2015 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2016 yılında H. Kfar Saba

19 Haziran 2017 yılında Aktobe

16 Şubat 2018 yılında BATE Borisov

22 Ocak 2020 yılında Kisvárda

13 Ocak 2023 yılında Kolubara

Slobodan Simovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Simovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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