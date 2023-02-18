Vasilije Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilije Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasilije Bakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasilije Bakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasilije Bakic 24 Mayıs 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Василије Бакић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasilije Bakic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Vasilije Bakic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vasilije Bakic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasilije Bakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasilije Bakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasilije Bakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasilije Bakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički U19

4 Ağu 2019 yılında Vozdovac

31 Temmuz 2020 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2021 yılında Kolubara

Vasilije Bakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasilije Bakic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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