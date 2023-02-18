Uros Djuranovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Djuranovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Djuranovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Djuranovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Djuranovic 1 Şubat 1994 tarihinde Budva şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Урош Ђурановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Djuranovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Djuranovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Uros Djuranovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uros Djuranovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Djuranovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Djuranovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Djuranovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Iskra

8 Temmuz 2016 yılında FK Decic Tuzi

14 Temmuz 2017 yılında Dukla Prag

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

27 Ağu 2020 yılında Radnicki Nis

14 Ocak 2021 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2021 yılında Kolubara

26 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

6 Şubat 2023 yılında Kolubara

Uros Djuranovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Djuranovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Uros Djuranovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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