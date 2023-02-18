Donald Molls kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donald Molls Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donald Molls adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donald Molls Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donald Molls 14 Temmuz 1998 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Donald Molls Ntchamda Ntchamda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donald Molls Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Donald Molls, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Donald Molls'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Donald Molls Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donald Molls isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donald Molls Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donald Molls futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Lokomotiva

10 Ağu 2018 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2019 yılında NK Lokomotiva

9 Ağu 2019 yılında NK Kustosija

5 Şubat 2021 yılında B. Banja Luka

25 Temmuz 2022 yılında Najran SC

16 Ocak 2023 yılında Kolubara

Donald Molls Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donald Molls şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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