Nenad Kocovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Kocovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nenad Kocovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nenad Kocovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nenad Kocovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Kocovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Kocovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Kocovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Kocovic 20 Şubat 1995 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Кочовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Kocovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nenad Kocovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nenad Kocovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 1 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

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Nenad Kocovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Kocovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nenad Kocovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Kocovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vojvodina

18 Ağu 2014 yılında CSK Celarevo

30 Haziran 2015 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2015 yılında Proleter

1 Temmuz 2016 yılında Borac Cacak

26 Ağu 2017 yılında FK Loznica

8 Şubat 2018 yılında Proleter

7 Şubat 2019 yılında FK Indjija

4 Temmuz 2019 yılında Kabel Novi Sad

1 Temmuz 2021 yılında Kolubara

Nenad Kocovic kimdir

Nenad Kocovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Kocovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Radnički Stobex, FK Loznica, FK Zemun, FK Vojvodina Novi Sad

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Nenad Kocovic nereli

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