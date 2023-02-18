Balsa Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balsa Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balsa Popovic 10 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Balša Popović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balsa Popovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lamfoot international yapmaktadır. Balsa Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Balsa Popovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Balsa Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balsa Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balsa Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balsa Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında OFK Grbalj U19

1 Ağu 2018 yılında OFK Grbalj

17 Ocak 2022 yılında Kolubara

Balsa Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balsa Popovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Balsa Popovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 22 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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