Dejan Stanivukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Stanivukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dejan Stanivukovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dejan Stanivukovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dejan Stanivukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Stanivukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Stanivukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Stanivukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Stanivukovic 19 Haziran 1994 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дејан Станивуковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Stanivukovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ck soccer solutions yapmaktadır. Dejan Stanivukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Dejan Stanivukovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Stanivukovicboyu ve yaşı kaç

Dejan Stanivukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Stanivukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dejan Stanivukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Stanivukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2017 yılında Backa

20 Ağu 2017 yılında Proleter

15 Şubat 2018 yılında FK Indjija

18 Ağu 2020 yılında Kolubara

Dejan Stanivukovic kimdir

Dejan Stanivukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Stanivukovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Inđija

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Dejan Stanivukovic nereli

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