Ante Vukusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Vukusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Vukusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Vukusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Vukusic 4 Haziran 1991 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Vukušić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Vukusic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Ante Vukusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Vukusic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ante Vukusic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://https:www.instagram.comante_vukusic_official_11

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Ante Vukusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Vukusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ante Vukusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Vukusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Junak Sinj U17

1 Temmuz 2007 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2008 yılında Hajduk U19

1 Ocak 2009 yılında Hajduk Split

25 Ağu 2012 yılında Pescara

31 Ocak 2014 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2014 yılında Pescara

13 Ağu 2014 yılında Waasl.-Beveren

27 Mart 2015 yılında Pescara

14 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2016 yılında Greuther Fürth

15 Mart 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Tosno

7 Mart 2018 yılında Olimpia Grudz.

12 Eylül 2018 yılında NK Krsko

3 Temmuz 2019 yılında NK Olimpija

28 Ocak 2021 yılında FCSB

31 Ağu 2021 yılında ACR Messina

28 Şubat 2022 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2022 yılında Kolubara

Ante Vukusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Vukusic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Ante Vukusic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 24 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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