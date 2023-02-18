Marko Gudzulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Gudzulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Gudzulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Gudzulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Gudzulic 5 Temmuz 2002 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Гуџулић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Gudzulic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miodrag Raznatovic yapmaktadır. Marko Gudzulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Gudzulic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Gudzulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Gudzulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Gudzulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Gudzulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2021 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2021 yılında Dobanovci

22 Ocak 2022 yılında Novi Banovci

15 Ağu 2022 yılında Kolubara

Marko Gudzulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Gudzulic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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