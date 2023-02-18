Goran Loncar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Loncar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Loncar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Loncar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Loncar 27 Ağu 2001 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Горан Лончар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Loncar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goran Loncar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Goran Loncar'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goran Loncar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Loncar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goran Loncar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Loncar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2015 yılında Partizan Youth

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U15

5 Ağu 2016 yılında Teleoptik U17

16 Ağu 2017 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2018 yılında Čukarički U19

13 Ağu 2019 yılında Brodarac U19

7 Şubat 2020 yılında Novi Pazar

22 Eylül 2020 yılında Kolubara

Goran Loncar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Loncar şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Goran Loncar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Cukaricki

Sırbistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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