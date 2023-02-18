Nikola Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vasiljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Vasiljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Vasiljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Vasiljevic 30 Haziran 1991 tarihinde Lazarevac şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Васиљевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Vasiljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Nikola Vasiljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Nikola Vasiljevic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Vasiljevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasiljevic6/

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Nikola Vasiljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Vasiljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Vasiljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Vasiljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kolubara

1 Ocak 2012 yılında OFK Belgrad

21 Ocak 2015 yılında Pandurii

6 Ocak 2017 yılında Tokushima Vort.

9 Şubat 2018 yılında BATE Borisov

7 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Vojvodina

1 Şubat 2020 yılında Kolubara

Nikola Vasiljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Vasiljevic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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