Drazen Bagaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drazen Bagaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drazen Bagaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drazen Bagaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drazen Bagaric 12 Kasım 1992 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Dražen Bagarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drazen Bagaric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Drazen Bagaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Drazen Bagaric'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Drazen Bagaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drazen Bagaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Drazen Bagaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drazen Bagaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında RNK Split

1 Temmuz 2013 yılında NK Dugopolje

31 Aralık 2013 yılında RNK Split

24 Ağu 2016 yılında FC Ashdod

4 Şubat 2017 yılında Soligorsk

23 Şubat 2018 yılında Siroki Brijeg

7 Ağu 2020 yılında NK Olimpija

17 Ocak 2021 yılında FC Hermannstadt

16 Temmuz 2021 yılında FK Sarajevo

13 Temmuz 2022 yılında FC Honka

16 Ocak 2023 yılında Kolubara

Drazen Bagaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drazen Bagaric şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Drazen Bagaric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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