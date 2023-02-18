Zoran Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Gajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Gajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Gajic 18 Mayıs 1990 tarihinde Beograd şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Зоран Гајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Gajic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbolero Internacional yapmaktadır. Zoran Gajic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zoran Gajic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 15 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Zoran Gajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Gajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoran Gajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Gajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında OFK Mladenovac

31 Aralık 2010 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2013 yılında BSK Borca

10 Şubat 2015 yılında Bohemians 1905

9 Ocak 2017 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2019 yılında Arda Kardzhali

1 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2020 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2021 yılında Pyunik Erivan

16 Ocak 2023 yılında Kolubara

Zoran Gajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Gajic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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