Srdjan Kocic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Kocic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Kocic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Kocic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Kocic 16 Şubat 1999 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Срђан Кочић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Kocic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Srdjan Kocic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Srdjan Kocic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 15 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Kocic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Srdjan Kocic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Srdjan Kocic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Kocic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Kolubara

6 Temmuz 2020 yılında Napredak

16 Ocak 2023 yılında Kolubara

Srdjan Kocic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Kocic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.