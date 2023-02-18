Abdul Zubairu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Zubairu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdul Zubairu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdul Zubairu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdul Zubairu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Zubairu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Zubairu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Zubairu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Zubairu 3 Ekim 1998 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Musa Zubairu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Zubairu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Abdul Zubairu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdul Zubairu'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdul Zubairuboyu ve yaşı kaç

Abdul Zubairu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Zubairu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdul Zubairu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Zubairu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında AS Trencin

11 Ağu 2022 yılında Zrinjski Mostar

18 Ocak 2023 yılında Kolubara

Abdul Zubairu kimdir

Abdul Zubairu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Zubairu şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Abdul Zubairu nereli

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