Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Nikolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Nikolic 1 Ocak 1988 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Николић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Nikolic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Nemanja Nikolic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Nikolic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Nikolicboyu ve yaşı kaç

Nemanja Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Spartak

1 Temmuz 2007 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2007 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2008 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2008 yılında Kızılyıldız

1 Ağu 2010 yılında Spartak

1 Haziran 2011 yılında Kızılyıldız

1 Ağu 2011 yılında OFK Belgrad

10 Temmuz 2013 yılında Dinamo Minsk

9 Temmuz 2015 yılında BATE Borisov

3 Şubat 2016 yılında Hapoel Tel Aviv

10 Şubat 2017 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

6 Kasım 2017 yılında Hapoel Raanana

23 Mart 2019 yılında FK Minsk

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

28 Temmuz 2020 yılında FK Tuzla City

26 Ocak 2021 yılında Graficar

15 Temmuz 2021 yılında Kolubara

Nemanja Nikolic kimdir

Nemanja Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Nikolic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Nikolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Nemanja Nikolic nereli

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