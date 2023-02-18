Damir Sadikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Sadikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Sadikovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Sadikovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Sadikovic 7 Nisan 1995 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Damir Sadiković şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Sadikovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mario Andračić yapmaktadır. Damir Sadikovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damir Sadikovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Damir Sadikovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Sadikovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Damir Sadikovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Sadikovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2012 yılında Zeljeznicar U19

25 Şubat 2014 yılında Zeljeznicar

2 Ağu 2016 yılında NK Krsko

20 Haziran 2017 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2018 yılında Mladost Kakanj

15 Şubat 2019 yılında Zeljeznicar

5 Ekim 2020 yılında Cracovia

26 Temmuz 2022 yılında Kolubara

Damir Sadikovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Sadikovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Damir Sadikovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Radnik Hadzici

Bosna-Hersek takımında 21 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.