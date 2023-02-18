Vanja İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanja İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanja İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanja İlic 3 Ocak 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вања Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanja İlic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. Vanja İlic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vanja İlic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vanja İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vanja İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vanja İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanja İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2021 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki Nis

7 Şubat 2022 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2022 yılında Kolubara

Vanja İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanja İlic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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