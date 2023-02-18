İvan Tatomirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Tatomirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Tatomirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Tatomirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Tatomirovic 11 Ocak 1989 tarihinde Smederevska Palanka şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Tatomirović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Tatomirovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. İvan Tatomirovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Tatomirovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Tatomirovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivantatko/

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İvan Tatomirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Tatomirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Tatomirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Tatomirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Srem

1 Şubat 2012 yılında FK Sarajevo

3 Şubat 2016 yılında HJK Helsinki

29 Mart 2017 yılında RoPS

1 Ocak 2018 yılında IFK Mariehamn

24 Ocak 2019 yılında Inter Zapresic

7 Şubat 2020 yılında Zalgiris

31 Ocak 2023 yılında Kolubara

İvan Tatomirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Tatomirovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

İvan Tatomirovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U15 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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