Veljko İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko İlic 20 Ekim 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вељко Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko İlic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veljko İlic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Veljko İlic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Veljko İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veljko İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2022 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

16 Ocak 2023 yılında Kolubara

Veljko İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko İlic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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