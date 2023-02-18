Nemanja Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Milojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Milojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Milojevic 23 Şubat 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Νεμάνια Μιλόγεβιτς / Немања Милојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Milojevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Nemanja Milojevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Milojevic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Milojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Milojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Milojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Milojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički

1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

21 Ağu 2019 yılında Panionios

18 Eylül 2020 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2022 yılında Kolubara

Nemanja Milojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Milojevic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Milojevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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