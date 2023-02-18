Milos Djokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Djokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Djokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Djokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Djokic 6 Eylül 1991 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Ђокић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Djokic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Djokic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 21 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Milos Djokic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Djokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Djokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Djokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Djokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Sloboda Uzice

1 Ağu 2013 yılında Sloga Požega

30 Haziran 2014 yılında Sloboda Uzice

1 Ocak 2016 yılında Tatran Presov

1 Temmuz 2017 yılında FK Tutin

20 Temmuz 2019 yılında Novi Pazar

21 Temmuz 2020 yılında Kolubara

Milos Djokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Djokic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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