Marko Mrkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Mrkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Mrkic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Mrkic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Mrkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Mrkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Mrkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Mrkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Mrkic 20 Ağu 1996 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Мркић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Mrkic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Red ball agency yapmaktadır. Marko Mrkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Mrkic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 15 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Mrkicboyu ve yaşı kaç

Marko Mrkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Mrkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Mrkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Mrkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Jagodina U19

1 Temmuz 2013 yılında Jagodina

23 Ağu 2014 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2020 yılında Napredak

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Kolubara

Marko Mrkic kimdir

Marko Mrkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Mrkic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Marko Mrkic nereli

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