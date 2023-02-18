İvan Corkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Corkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Corkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Corkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İvan Corkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Corkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Corkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Corkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Corkovic 10 Mayıs 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Ћорковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Corkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Corkovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Corkovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Corkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/corkovicivan/

İvan Corkovicboyu ve yaşı kaç

İvan Corkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Corkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Corkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Corkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U17

1 Ağu 2016 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2017 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

5 Şubat 2020 yılında Teleoptik

30 Haziran 2021 yılında Partizan U19

16 Eylül 2021 yılında Vozdovac

3 Ağu 2022 yılında Kolubara

İvan Corkovic kimdir

İvan Corkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Corkovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

İvan Corkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Corkovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Son Haberler
Mehdi Attouchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Attouchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mehdi Attouchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Attouchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jovan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jovan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ziad Laafsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Laafsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ziad Laafsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Laafsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!