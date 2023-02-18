İvan Corkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Corkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Corkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Corkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Corkovic 10 Mayıs 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Ћорковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Corkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Corkovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Corkovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Corkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/corkovicivan/

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İvan Corkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Corkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Corkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Corkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U17

1 Ağu 2016 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2017 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

5 Şubat 2020 yılında Teleoptik

30 Haziran 2021 yılında Partizan U19

16 Eylül 2021 yılında Vozdovac

3 Ağu 2022 yılında Kolubara

İvan Corkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Corkovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

İvan Corkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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