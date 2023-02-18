Mehmed Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmed Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmed Cosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmed Cosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmed Cosic 25 Haziran 1997 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mehmed Ćosić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmed Cosic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mehmed Cosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmed Cosic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmed Cosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmed Cosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmed Cosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmed Cosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2016 yılında FK Rad. Lukavac

23 Ocak 2017 yılında Velez Mostar

1 Ocak 2023 yılında Kolubara

Mehmed Cosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmed Cosic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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