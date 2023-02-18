İlija Milicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Milicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Milicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlija Milicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlija Milicevic 20 Haziran 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Илија Милићевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlija Milicevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. İlija Milicevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlija Milicevic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İlija Milicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlija Milicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlija Milicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlija Milicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Metalac

26 Ocak 2020 yılında Takovo Milanova

30 Haziran 2020 yılında Metalac

16 Ocak 2023 yılında Kolubara

İlija Milicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlija Milicevic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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