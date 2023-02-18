Andrija Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Radulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Radulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Radulovic 3 Temmuz 2002 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Радуловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Radulovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M3T Management yapmaktadır. Andrija Radulovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrija Radulovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrija Radulovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/radule_11/

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Andrija Radulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Radulovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrija Radulovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Radulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız

16 Temmuz 2021 yılında Graficar

31 Aralık 2021 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2022 yılında Mladost GAT

31 Aralık 2022 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2023 yılında Radnik

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Andrija Radulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Radulovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrija Radulovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrade

Sırbistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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