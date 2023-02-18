Nemanja Subotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Subotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Subotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Subotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Subotic 23 Ocak 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Суботић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Subotic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Subotic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Subotic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Subotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Subotic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Subotic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Subotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dobanovci

1 Temmuz 2017 yılında Vojvodina

14 Ağu 2018 yılında SKF Sered

28 Ocak 2019 yılında Taraz

14 Ocak 2020 yılında Radnicki Nis

5 Ekim 2020 yılında Radnik

Nemanja Subotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Subotic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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