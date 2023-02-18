Zoran Danoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Danoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoran Danoski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoran Danoski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zoran Danoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Danoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoran Danoski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoran Danoski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoran Danoski 20 Ekim 1990 tarihinde Prilep şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Зоран Даноски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoran Danoski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Zoran Danoski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zoran Danoski'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Zoran Danoski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoran Danoski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Zoran Danoski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoran Danoski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2009 yılında FK Most

5 Ağu 2009 yılında FC Chomutov

30 Haziran 2010 yılında FK Most

20 Temmuz 2012 yılında 1.FK Příbram

20 Şubat 2015 yılında FK Most

30 Haziran 2015 yılında 1.FK Příbram

21 Temmuz 2015 yılında Metalurg Skopje

1 Ocak 2016 yılında Pobeda Prilep

12 Temmuz 2016 yılında Inter Zapresic

8 Ocak 2017 yılında Tikves

31 Temmuz 2017 yılında 1.FK Příbram

5 Şubat 2018 yılında Pobeda Prilep

12 Temmuz 2018 yılında Radnik

1 Temmuz 2021 yılında Proleter

20 Eylül 2021 yılında Mladost

1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

24 Ağu 2022 yılında Radnik

Zoran Danoski kimdir

Zoran Danoski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoran Danoski şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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Zoran Danoski nereli

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