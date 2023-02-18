Milan Makaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Makaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Makaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Makaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Makaric 4 Ekim 1995 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Макарић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Makaric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Milan Makaric, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Makaric'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Makaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Makaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Makaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Makaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Proleter

30 Haziran 2014 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2014 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2015 yılında Spartak

10 Ocak 2017 yılında Backa

7 Mart 2018 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2018 yılında Backa

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

1 Ağu 2019 yılında Radnik

16 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK

29 Ocak 2023 yılında Radnik

30 Haziran 2023 yılında Aalborg BK

Milan Makaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Makaric şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Milan Makaric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 18 numaralı formasıyla 25 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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