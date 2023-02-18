Vuk Mitosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuk Mitosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuk Mitosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuk Mitosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuk Mitosevic 12 Şubat 1991 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Bук Mитoшeвић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuk Mitosevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Vuk Mitosevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vuk Mitosevic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vuk Mitosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuk Mitosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vuk Mitosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuk Mitosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vojvodina

31 Ağu 2013 yılında Jagodina

3 Nisan 2015 yılında Kaysar

19 Ocak 2016 yılında Jagodina

14 Haziran 2016 yılında Aktobe

17 Şubat 2017 yılında Javor-Matis

11 Şubat 2018 yılında Radnik

19 Temmuz 2018 yılında Kisvárda

14 Ocak 2019 yılında Vojvodina

29 Ağu 2019 yılında Radnik

14 Şubat 2021 yılında Shakhter K.

17 Ocak 2022 yılında Radnik

Vuk Mitosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuk Mitosevic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vuk Mitosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad

Sırbistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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