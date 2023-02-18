Stefan Randjelovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Randjelovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Randjelovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Randjelovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Randjelovic 27 Ocak 1999 tarihinde Surdulica şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Ранђеловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Randjelovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Randjelovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Stefan Randjelovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Randjelovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Randjelovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Randjelovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Randjelovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Radnik

14 Ocak 2020 yılında Prokuplje

30 Haziran 2020 yılında Radnik

Stefan Randjelovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Randjelovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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