Edin Rustemovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Rustemovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Rustemovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Rustemovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Rustemovic 6 Ocak 1993 tarihinde Wiesbaden şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Edin Rustemović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Rustemovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Edin Rustemovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Edin Rustemovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edin Rustemovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Rustemovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edin Rustemovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Rustemovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2013 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2013 yılında Sindjelic Bg

31 Aralık 2013 yılında OFK Belgrad

6 Şubat 2014 yılında Drina Zvornik

12 Şubat 2015 yılında FK Sarajevo

10 Ağu 2017 yılında Adana Demirspor

16 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2018 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2018 yılında Zrinjski Mostar

25 Temmuz 2020 yılında FK Tuzla City

4 Temmuz 2021 yılında Shakhter K.

15 Eylül 2022 yılında Radnik

Edin Rustemovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Rustemovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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