Angelo Gabrielli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Gabrielli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Gabrielli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Gabrielli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Gabrielli 24 Şubat 1992 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Ángelo Emanuel Gabrielli Scarrone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Gabrielli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uruguay Soccer yapmaktadır. Angelo Gabrielli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Fénix futbol takımında oynamaktadır. CA Fénix takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angelo Gabrielli'nin CA Fénix ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelo Gabrielli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Gabrielli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Gabrielli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Gabrielli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CA Fénix

8 Ocak 2018 yılında Liverpool FC

21 Ocak 2019 yılında Newell's

8 Şubat 2021 yılında Nacional

3 Ocak 2023 yılında CA Fénix

Angelo Gabrielli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Gabrielli şuan CA Fénix takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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